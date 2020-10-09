За добу окупанти тричі порушили режим тиші на Донбасі

Упродовж минулої доби, 8 жовтня, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Про це повідомив пресцентр операції Об'єднаних сил у фейсбуці.
У районі населеного пункту Піски бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї, а поблизу Опитного здійснив дистанційне мінування перед українськими позиціями застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2.
Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.
Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.
Також вчора військовослужбовцями Збройних Сил та вогнеборцями ДСНС було ліквідовано пожежі неподалік Попасної та Катеринівки, що на Луганщині. Водночас , гасіння вогню у районах населених пунктів Болотене та Катеринівка ще триває.
Від початку поточної доби, 9 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, на Луганщині унаслідок спрацювання вибухового пристрою поблизу непідконтрольного Україні Золотого-5 тяжкі поранення отримали жінка та її син.