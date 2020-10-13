Увечері 13 жовтня на Хрещатику в Києві правоохоронці провели операцію із затримання.

"Кажуть, що навіть було чутно постріли", - повідомляє Киев Оперативный.

Журналіст Юрій Бутусов уточнив, що Хрещатик перекритий через те, що поліція Києва і "Корд" взяли на гарячому двох бандитів з Грузії, які кілька годин тому скоїли збройне пограбування одного з підприємців.

Затримані - Піпія Ромео, 1975 року народження, і Данелія Гія Анзорович, 1976 року народження, котрі "вже не раз чинили розбій в Україні, але кожен раз відпускалися судами під підписку про невиїзд і здійснювали нові злочини".

Фото: facebook.com/butusov.yuriy

Оновлення. У поліції Києва підтвердили, що на столичному Хрещатику оперативники Нацполіції і поліції Києва спільно із бійцями КОРДу затримали групу розбійників.

"Зловмисники підшуковували жертв біля обмінників. Після валютної операції вони нападали на потерпілих і відбирали гроші", - зазначають у поліції.

Під час затримання зловмисники намагалися втекти, протаранили чотири автомобілі та неодноразово створювали аварійну ситуацію. У результаті бійці КОРДу застосували табельну вогнепальну зброю. Внаслідок пострілів ніхто не постраждав, зловмисників затримали.

"Фігурантами виявилися громадяни іншої держави, раніше судимі за майнові злочини. Їх затримання відбулося після того, як вони сьогодні на вулиці Лесі Українки відібрали сумку із грішми. На місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюється причетність іноземців до аналогічних злочинів на території України", - йдеться у повідомленні.

Раніше в жовтні поліція повідомила, що іноземці в центрі Києва влаштували стрілянину під час руху кортежу.