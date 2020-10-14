Помер видатний мовознавець і викладач Олександр Пономарів

Він є автором понад 200 наукових робіт зі стилістики та культури української мови.

Фото: chytomo.org Олександр Пономарів

У середу, 14 жовтня, у віці 84 років помер видатний українській мовознавець, доктор наук, професор Олександр Данилович Пономарів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Микола Княжицький.

Поховання Олександра Даниловича відбудеться у суботу.

Олександр Пономарів був професором кафедри мови та стилістики Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.

За його авторством видано понад 250 наукових робіт зі стилістики та культури української мови. Професор також вів блог для BBC Україна, в якому відповідав на запитання читатів щодо тонкощів української мови. Окрім цього, він був членом Академії наук вищої школи та входив у Національну комісію України з питань правопису.

17 жовтня професорові мало виповнитися 85 років.

Нагадаємо, у червні 2020 стало відомо, що Олександр Пономарів упав та пошкодив хребет, його було госпіталізовано у важкому стані. Унаслідок падіння було зламано два хребці.