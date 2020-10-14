Окупанти за добу шість разів порушили режим тиші на Донбасі

13 жовтня російсько-окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Українські військові не постраждали, повідомили на сторінці штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Зокрема, порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ із застосуванням ручного протитанкового гранатомета задокументовано поблизу Зайцевого, а з автоматичного станкового гранатомета – неподалік населених пунктів Піски та Оріхове", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, ворожі війська стріляли з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї у районі Хутора Вільного.

Ще два порушення досягнутих домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано на Приазов’ї: в районі Пищевика і Водяного виявлено прольоти двох БПЛА противника із перетинами лінії розмежування.

"Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил негайно було здійснено радіоподавлення каналів управління та навігації ворожих безпілотників, що унеможливило подальше їх використання", – додали в штабі.

Нагадаємо, що 12 жовтня на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксували сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.