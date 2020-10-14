У парку Шевченка зібралися кілька тисяч людей.

Фото: Макс Требухов

У Києві розпочався Марш УПА, який щорічно проходить 14 жовтня – у день Покрови Пресвятої Богородиці та свято захисників України. Традиційно він проводиться на честь створення Української повстанської армії.

Цього року маршові далу назву "Бій колаборантам". Захід почався о 14:00 з мітингу під пам'ятником Тарасові Шевченку. Після цього учасники підуть центральними вулицями Києва, повідомляє кореспондент LB.ua.

Оновлено 15:15. Колона учасників рушила до Офісу президента. Сам Володимир Зеленський зараз перебуває з робочою поїздкою на Донбасі.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Оновлення 16:44. Учасники маршу прийшли до Офісу президента, вони вимагають ухвалити так званий закон про колабораціоністів, відповідно до якого законодавчо закріпляється поняття "колаборант".

Серед вимог також забезпечення реакції СБУ та поліції на проросійську діяльність українів, ініціювання позбавлення ліцензії каналів NewsOne, ZIK, Наш, Інтер, Київ Live, припинення обмеження українських військових у веденні вогню у відповідь на обстріли окупантів, пише "Інтерфакс-Україна".

Фото: Олександр Рудоманов

У парку Шевченка зібралися кілька тисяч людей, зокрема, представники "Всеукраїнського об'єднання "Свобода", "Національного корпусу", "Традиції і порядку". Присутні ветеран УПА Теодор Дячун, екснардепи Юрій Іллєнко та Андрій Білецький.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

В ході маршу планувалося вшанування Героїв Небесної Сотні та загиблих на війні на Майдані Незалежності і на Алеї Героїв Небесної Сотні.

"Головна вимога цьогорічного маршу – не допустити втрати територіальної цілісности та державного суверенітету України, зупинити реванш колаборантів. Хода пройде до Офісу Президенту України, де відбудеться передача вимог Президенту України", – йдеться на сторінці заходу в Facebook.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Нагадаємо, що минулорічний марш УПА був названий "Захистимо українську землю". У ньому брали участь представники "Всеукраїнського об'єдання "Свобода", "Національного корпусу", "Правого сектору", "Конгресу українських націоналістів", "Тризубу" ім. Степана Бандери.

До парку Шевченка прийшли не менше 5000 людей.

Марші слави УПА проходять у Києві щорічно з 2005 року.