Зеленський прибув у зону ООС і привітав військових з Днем захисників України

Президент України Володимир Зеленський прибув у зону проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі, де відвідав Центр морських операцій.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

"Хочу вам подякувати від усіх українців за наші життя, за наш спокій, за те, що захищаєте Україну, нашу незалежність, наш суверенітет", – звернувся до військових Зеленський.

Президент вручив військовослужбовцям подарунки. Військові запросили президента відвідати їхню тренувальну базу.

"У будь-який день ми готові підтримати хлопців. Якщо чогось не вистачає, якщо щось не так – кажіть. Правда – завжди найцінніше", – запевнив президент.

Нагадаємо, що сьогодні з нагоди Дня захисників України відбулися урочистості поблизу Маріїнського палацу. У межах заходів відбулося складання урочистої клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна та присвоєнні почесних найменувань бойовим військовим частинам.