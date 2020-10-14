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Зеленський прибув у зону ООС і привітав військових з Днем захисників України

Президент відвідав Центр морських операцій. 

Зеленський прибув у зону ООС і привітав військових з Днем захисників України
Архівне фото
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський прибув у зону проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі, де відвідав Центр морських операцій.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

"Хочу вам подякувати від усіх українців за наші життя, за наш спокій, за те, що захищаєте Україну, нашу незалежність, наш суверенітет", – звернувся до військових Зеленський.

Президент вручив військовослужбовцям подарунки. Військові запросили президента відвідати їхню тренувальну базу.

"У будь-який день ми готові підтримати хлопців. Якщо чогось не вистачає, якщо щось не так – кажіть. Правда – завжди найцінніше", – запевнив президент.

Нагадаємо, що сьогодні з нагоди Дня захисників України відбулися урочистості поблизу Маріїнського палацу. У межах заходів відбулося складання урочистої клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна та присвоєнні почесних найменувань бойовим військовим частинам.

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