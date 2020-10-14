Офіс президента пояснив запитання про довічне ув'язнення корупціонерів у "опитуванні Зеленського"

"Потужні корупційні персони все одно планують своє повернення, домовляються один з одним та концентрують необхідні ресурси".

В Офісі президента дали роз'яснення щодо запитання про довічне ув'язнення корупціонерів, яке буде винесене на всенародне опитування.

У заяві на сайті ОПУ констатували, що "ми все ще перебуваємо на самому початку важкої боротьби з корупційними кланами".

У Зеленського також погодилися, що в Україні досі не ухвалено необхідні рішення для ефективної роботи антикорупційної інфраструктури.

"Навіть сьогодні, вже не маючи прямого впливу на владу, потужні корупційні персони все одно планують своє повернення, домовляються один з одним та концентрують необхідні ресурси – фінансові, медійні, партійні. Їх цікавить у владі тільки суспільне, бюджетне, те, що вони хочуть привласнити. Змінити це може лише справжня воля народу", - заявили в Офісі президента.

Зазначається, що Володимир Зеленський пропонував політичному середовищу зробити більш жорсткою реакцію держави на корупцію, але отримував у відповідь "численні варіанти спекулятивного "ні".

"Під час ініційованого Главою держави загальнонаціонального опитування 25 жовтня 2020 року перше питання стосуватиметься саме цієї проблеми. Корупція і як її викоренити. Нехай свою відповідь, з якою політичне середовище вже не зможе сперечатися, дадуть всі українці, які щиро зацікавлені в тому, щоб позбутися цього ганебного явища. Щоб навіть ті корупціонери, які «врятувалися» від покарання за п’ять років попередньої влади, побачили: шансів у них вже ніколи не буде, а ризики зростають у багато разів. Сьогоднішня держава не може дозволити собі навіть мінімально толерувати корупцію", - додали в Офісі президента.

Нагадаємо, про те, що 25 жовтня біля виборчих дільниць проведуть опитування українців, Зеленський розповів 13 жовтня. Він заявив, що в опитуванні буде п'ять "дуже важливих питань", але яких саме - не сказав.

Згодом член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко додав, що це опитування буде добровільним, його проводитимуть біля дільниць волонтери.

Перше питання з опитування озвучать 14 жовтня, решту чотири - по одному кожного наступного дня.

У Комітеті виборців України повідомили, що проведення всенародного опитування в день голосування не передбачене Виборчим кодексом України.

В Офісі президента повідомили, що анонсоване президентом опитування у день виборів не матиме прямих юридичних наслідків.

За даними ЗМІ, однією з тем всеукраїнського опитування 25 жовтня, яке відбудеться одночасно з місцевими виборами, може стати легалізація медичного канабісу.

Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що виділення додаткових коштів на проведення анонсованого президентом Володимиром Зеленським опитування у день місцевих виборів не передбачається. Він додав, що ЦВК не може займатися проведенням цього опитування, оскільки нема відповідних законів.

Сьогодні Зеленський оголосив перше питання з опитування: ""Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?".