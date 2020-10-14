Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як відремонтували вулицю Алматинську та як будують нову дорогу між вулицею Довбуша та Броварським проспектом. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

За словами мера, за останніх кілька років у столиці відновили понад 1100 кілометрів доріг та проїздів, деякі з них не бачили ремонту по 30-40 років.

«А от, наприклад, вулицю Алматинську взагалі не ремонтували 55 років! Шляхопровід через залізницю, який ми тут також капітально оновили – ремонтували 60 років тому. А тепер тут якісна дорога, нові тротуари, сучасне освітлення. На Алматинський також закінчують реконструкцію трамвайної колії. Бо ця трамвайна лінія забезпечує прямий транспортний зв’язок жителів масиву ДВРЗ і Дніпровського району з іншими районами столиці та Святошинсько-Броварською лінією метрополітену. Щоденний пасажиропотік трьох трамвайних маршрутів на цій ділянці складав 32 тисячі пасажирів. І ви розумієте, що за десятки років експлуатації її вже не можна було використовувати. А треба було негайно ремонтувати», – підкреслив Віталій Кличко.

Під час ремонту вулиці також оновили мережі: теплопостачання, газопостачання та контактну мережу. Зробили нові тротуари. До кінця року облаштують пішохідні переходи через трамвайну лінію, а також платформи для висадки-посадки пасажирів та зупинки з новими павільйонами.

«Ми комплексно підходимо до вирішення інфраструктурних проблем міста. Сьогодні триває підготовка до будівництва нової дороги на ділянці між вулицею Довбуша та Броварським проспектом. Цей проект – вкрай важливий для мешканців мікрорайону ДВРЗ. Адже цей район має тільки один виїзд до центральної частини міста. А після побудови дороги людям буде набагато зручніше добиратися до метро, ніж раніше. Дорога займатиме до 10 хвилин, замість 30-40. Також на новій дорозі облаштують велодоріжку», – зазначив Віталій Кличко.

Він повідомив, що також капітально оновили три вулиці, що примикатимуть до майбутньої дороги. Це вулиці Довбуша, Вільхова та Макаренка. На них оновили асфальтне покриття, тротуари та систему освітлення.