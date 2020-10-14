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Київ побив рекорд за добовою кількістю летальних випадків від коронавірусу

Загальна кількість захворілих киян сягнула 28 512. 

Київ побив рекорд за добовою кількістю летальних випадків від коронавірусу
Фото: EPA/UPG

У Києві за минулу добу від наслідків коронавірусу померла 21 людина. Це найбільша добова кількість летальних випадків у столиці. 

Загалом коронавірус забрав життя 518 киян, повідоми мер Києва Віталій Кличко в Telegram. 

У столиці вже 28 512 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з них 422 – за 13 жовтня.

Захворіли: 236 жінок віком від 18 до 89 років, 153 чоловіка віком від 18 до 92 рокiв, 14 дівчаток від 16 днів до 17 років та 19 хлопчиків від 8 місяців до 17 років. Ковід виявили у 16 медичних працівників. 

"Не зменшується і кількість госпіталізованих хворих. До лікарень столиці потрапили 78 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів", – додав Кличко.

За минулу добу 268 людей. Усього коронавірус подолали 10 299 мешканців Києва.

Найбільшу кількість випадків виявили в Деснянському районі — 91, в Оболонському — 61. У Дарницькому районі - 59 випадків. 

Нагадаємо, що з 12 жовтня почало діяти нове зонування за рівнями епідеміологічної безпеки. Київ знову опинився у помаранчевій зоні.

За добу 13 жовтня в Україні виявили 5590 нових захворілих коронавірусом. Найбільша кількість діагностована на Харківщині – 637 людей.

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