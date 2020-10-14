Разумков допускає, що Рада ухвалить закон про референдум у листопаді

Цей документ є пріорітетним.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не виключає, що закон про референдум буде ухвалений у другому читанні в листопаді.

Цей закон є одним із пріоритетних, пише "Інтерфакс-Україна".

"Щодо законопроєкту про загальнонаціональний референдум, про народовладдя. Зараз він готується до другого читання. Думаю, що найближчим часом, навіть у листопаді. Він один з пріоритетних. Як тільки він буде готовий, будемо розглядати", – заявив Разумков.

У першому читанні парламент підтримав цей документ у червні.

Учора Президент України Володимир Зеленський анонсував проведення всеукраїнського опитування у день виборів 25 жовтня. Він назвав "демоверсією народовладдя" "спільне написання його передвиборчої програми".

Він також відзначив, що нині Верховна Рада готується закріпити “важливий механізм” народовладдя на законодавчому рівні.

В Офісі президента повідомили, що анонсоване президентом опитування у день виборів не матиме прямих юридичних наслідків.

Сьогодні Зеленський оголосив перше запитання, яке буде винесено на всенародне опитування.