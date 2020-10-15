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Окупанти тричі порушили режим тиші на Донбасі в День захисника України

З початку поточної доби зафіксовано п'ять порушень.

Окупанти тричі порушили режим тиші на Донбасі в День захисника України
Фото: Макс Левин

Упродовж минулої доби, 14 жовтня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили домовленості від 27 липня 2020 року.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

На ділянках поблизу населених пунктів Водяне та Новомихайлівка противник вів вогонь зі стрілецької зброї. А поблизу Авдіївки зафіксовано поодинокі постріли з ручного протитанкового гранатомета і автоматичного станкового гранатомета.

З початку поточної доби, 15 жовтня, російсько-окупаційні війська п'ять разів порушували режим тиші. Ворог провокував українських захисників, використовуючи автоматичні станкові гранатомети, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю в районі Авдіївки, а поблизу Причепилівки та Новотошківського - з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень немає.

"Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, перебуваючи у готовності адекватно реагувати на будь-які провокації противника, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню", - запевняють у штабі.

Нагадаємо, 14 жовтня президент Володимир Зеленський відвідав Центр морських операцій у зоні ООС і привітав військових з Днем захисників України.

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