У Києві з дахів будинків на Майдані прибрали останню рекламу

В КМДА заявили, що здійснити демонтаж балансоутримувачем - Державним підприємством "Спецагро" - не вдалося.

У Києві на Майдані Незалежності з дахів будинків прибрали останню рекламу.

Про це повідомив у Facebook начальник управління з питань реклами КМДА Олександр Смирнов.

"Лебедина пісня" рекламного неподобства на Майдані.Сьогодні розпочали демонтаж останньої з конструкцій, що були на дахах", - написав Смирнов.

За його словами, здійснити демонтаж балансоутримувачем - Державним підприємством "Спецагро" не вдалося.

"Попри численні наші прохання здійснити демонтаж балансоутримувачем - Державним підприємством "Спецагро", чуда не сталося. Було прийнято рішення зробити це власними силами", - додав Смирнов.

Нагадаємо, у травні на вокзалі в Києві демонтували 35 МАФів і встановили відеокамери. Також УЗ завершила демонтаж 35 МАФів на Вокзальній площі та в конкорсі вокзалу. Під ліквідацію потрапили торгові території, на які закінчився термін оренди, в тому числі точки продажу алкоголю на розлив. МАФи, які залишаться, будуть реконструйовані і приведені до єдиного стилю.