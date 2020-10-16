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Зеленський розпочав офіційний візит до Туреччини

Глава держави проведе зустріч з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Турецької Республіки.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Глава держави проведе зустріч з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом ", - йдеться в повідомленні.

Фото: Офіс президента

В ОП також додали, що сторони обговорять широкий спектр питань взаємин між Україною й Туреччиною. Також буде підписано низку двосторонніх документів.

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Нагадаємо, у лютому Зеленський і Ердоган домовилися активізувати переговори про ЗВТ. Мета України і Туреччини - домогтися товарообігу в 10 млрд доларів.

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