Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Турецької Республіки.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Глава держави проведе зустріч з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом ", - йдеться в повідомленні.

Фото: Офіс президента

В ОП також додали, що сторони обговорять широкий спектр питань взаємин між Україною й Туреччиною. Також буде підписано низку двосторонніх документів.

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Нагадаємо, у лютому Зеленський і Ердоган домовилися активізувати переговори про ЗВТ. Мета України і Туреччини - домогтися товарообігу в 10 млрд доларів.