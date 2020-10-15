​Зеленський підписав указ про передачу сільгоспземель з державної власності у комунальну

Президент наголосив, що через відсутність ринку землі вартість одного гектара в Україні - одна з найнижчих у Європі.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про передачу земель сільскогосподарського призначення з державної власності в комунальну.

Про це він заявив, виступаючи на земельному форумі "Земля - народу" на Чернігівщині.

Президент наголосив, що відсутність ринку землі призвела до того, що вартість одного гектара землі в Україні - одна з найнижчих у Європі.

"Для більшості українців мати свою землю, працювати на ній та розпоряджатися нею було і є життево важливим. Але на жаль довгий час ця можливість була фейковою. Слова з Конституції про те, що земля є власністю українського народу, були гаслом на папері і не працювали у житті... ", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що 26 жовтня 2020 року всі новостворені громади мають отримати землю в комунальну власність і зможуть використовувати кошти від землекористування для розвитку своїх громад. Загалом, за його словами, місцеве самоврядування отримає у власність понад 2 млн гектарів землі.

Зеленський також зазначив, що законодавство забороняє продаж земель комунальної власності.

"Ми обіцяли українцям дати реальне право власності українців на свою землю.... Сьогодні я підписую указ про заходи щодо передачі земель сільськогосподарського призначення з державної у комунальну власність", - зазначив президент і підписав документ.

Нагадаємо, у квітні Зеленський підписав закон про ринок землі ("Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" № 552-IX), який Верховна Рада прийняла вночі 31 березня 2020 року 259 голосами.

Скасування мораторію на продаж землі підтримали депутати фракцій "Слуга народу", "Європейська Солідарність", "Голос" і група "Довіра". Після прийняття закону інші депутати зареєстрували 13 пропозицій про скасування результатів голосування. Ці проєкти були обов'язковими для розгляду, тому спікер парламенту Дмитро Разумков не мав права направляти відповідні закони на підпис президентові.

13 квітня пропозиції поставили на голосування, але жоден з проєктів не набрав необхідної кількості голосів. Того ж дня Рада на позачерговому засіданні розблокувала підписання цього законопроєкту.