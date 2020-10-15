Зеленський призначив нового голову Чернігівської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Анну Коваленко новою головою Чернігівської обласної державної адміністрації.
Про це глава держави заявив під час виступу на земельному форумі "Земля народу" у Чернігівській області.
"Я хочу представити вам нову очільницю Чернігівської обласної державної адміністрації. До речі, вона буде єдиною в Україні жінкою, яка очолює область", - сказав президент.
Нагадаємо, у 2019 році Коваленко була обрана депутатом ВР від "Слуги народу".
У вересні 2019 Анна Коваленко отримала посаду заступниці голови Офісу президента України. Вона була відповідальна на сектор безпеки.
У квітні 2020 замість Анни Коваленко заступником голови ОП став Роман Машовець. Анну Коваленко призначили заступницею міністра розвитку громад та територій.
У травні в інтерв'ю LB.ua Коваленко розповіла про роботу в Офісі Президента та реформи в оборонній сфері.