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Зеленський призначив нового голову Чернігівської ОДА

Анна Коваленко - єдина в Україні жінка, яка очолює область.

Зеленський призначив нового голову Чернігівської ОДА
Фото: facebook/Anna Kovalenko

Президент України Володимир Зеленський призначив Анну Коваленко новою головою Чернігівської обласної державної адміністрації.

Про це глава держави заявив під час виступу на земельному форумі "Земля народу" у Чернігівській області.

"Я хочу представити вам нову очільницю Чернігівської обласної державної адміністрації. До речі, вона буде єдиною в Україні жінкою, яка очолює область", - сказав президент.

Нагадаємо, у 2019 році Коваленко була обрана депутатом ВР від "Слуги народу".

У вересні 2019 Анна Коваленко отримала посаду заступниці голови Офісу президента України. Вона була відповідальна на сектор безпеки.

У квітні 2020 замість Анни Коваленко заступником голови ОП став Роман Машовець. Анну Коваленко призначили заступницею міністра розвитку громад та територій.

У травні в інтерв'ю LB.ua Коваленко розповіла про роботу в Офісі Президента та реформи в оборонній сфері.

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