Зеленський озвучив друге питання всенародного опитування (оновлено)

Його цікавить, чи підтримують українці вільну економічну зону на Донбасі.

Президент України Володимир Зеленський озвучив друге питання загальнонаціонального опитування, яке пройде 25 жовтня.

Це запитання: "Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?". Відеозвернення президента розміщено на сторінці Офісу президента в Facebook.

Раніше про створення вільної економічної зоні на Донбасі говорив голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. Її створення він називав компромісом, на який готовий піти: "Я колись був президентом, я підписав тоді закон про вільну економічну зону в цих районах. Це міг би бути один із кроків для того, щоб люди почали діяти і розв'язувати складні питання, залучивши туди інвестиції, щоб порівняно швидко відновити життя і дати людям шанс працювати, заробляти та жити нормально".

Першим запитанням, яке було озвучене учора, є: "Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?". Згодом у Офісі президента дали роз'яснення щодо запитання про довічне ув'язнення корупціонерів.

Ще три запитання стануть відомі протягом наступних днів. Опитування планується на день місцевих виборів, проте його проведення безпосередньо на виборчих дільницях наразі неможливе. Планується, що анкетування проводитимуть біля них.

Про те, що 25 жовтня біля виборчих дільниць проведуть опитування українців, Зеленський розповів 13 жовтня. Він заявив, що в опитуванні буде п'ять "дуже важливих питань", але яких саме - не сказав.

Згодом член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко додав, що це опитування буде добровільним, його проводитимуть біля дільниць волонтери.

Перше питання з опитування озвучили 14 жовтня, решту чотири - по одному кожного наступного дня.

У Комітеті виборців України повідомили, що проведення всенародного опитування в день голосування не передбачене Виборчим кодексом України.

В Офісі президента повідомили, що анонсоване президентом опитування у день виборів не матиме прямих юридичних наслідків.

За даними ЗМІ, однією з тем всеукраїнського опитування 25 жовтня, яке відбудеться одночасно з місцевими виборами, може стати легалізація медичного канабісу.

Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що виділення додаткових коштів на проведення анонсованого президентом Володимиром Зеленським опитування у день місцевих виборів не передбачається. Він додав, що ЦВК не може займатися проведенням цього опитування, оскільки нема відповідних законів.