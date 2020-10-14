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Хомчак хоче привести військо і всі процеси в ЗСУ до принципів НАТО

За його словами, найголовніший принцип – "попереду усього стоїть людина".

Хомчак хоче привести військо і всі процеси в ЗСУ до принципів НАТО
Фото: UA:TV

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що всі процеси, що відбуваються у Збройних силах, потрібно привести до принципів НАТО.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна".

"Ми знаходимося зараз на дієвому етапі, адже реформування розпочалося у 2015 році, але практичні заходи – у 2019 році. Ми повинні наше військо і всі процеси, що відбуваються у Збройних силах, привести до принципів НАТО, тому що принципи – це та основа, яку ми маємо прийняти та виконувати", - заявив Хомчак.

За його словами, найголовніший принцип – "попереду усього стоїть людина, і саме навколо людини далі формується все: і питання підготовки, і питання застосування".

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що необхідно розуміти, що військові - це люди, які постійно наражаються на небезпеку.

"Виходячи з цих принципів, у першу чергу потрібно не зберегти зразок озброєння ціною людського життя, а навпаки – зберегти життя людини ціною вміння, навченості та кращого озброєння", - додав Хомчак.

Нагадаємо, у січні Хомчак узяв участь у засіданні Військового комітету НАТО в Брюсселі. Голова Генштабу провів зустрічі з начальниками штабів оборони Великобританії, Румунії, Литви та Польщі.

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