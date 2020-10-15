З тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України інформації не надано.

Україна передала список з чотирма категоріями утримуваних окупантами осіб. З тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України інформації не надано.

Про це йшлося на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи 14 жовтня, повідомила пресслужба Офісу президента.

"Координатор ОБСЄ у гуманітарній групі Тоні Фріш під час обговорення питання взаємного звільнення утримуваних осіб повідомив, що українська сторона передала список з чотирма категоріями таких осіб", - йдеться в повідомленні.

В ОПУ зазначили, що під час обговорення політичних питань ішлося про недопущення блокування роботи ТКГ, також обговорювалися пропозиції до плану дій з реалізації Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей.

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшар Халіт Чевік у межах обговорення роботи безпекової групи ТКГ відзначив досягнення у запровадженні режиму тиші та наголосив на необхідності забезпечення його сталого характеру.

"Представник ОБСЄ зауважив, що політичні питання, через які засідання групи є не такими результативними, як хотілося б, не повинні стояти на чільному місці в роботі безпекової групи. Зокрема, було відзначено необхідність вирішення питання оновленого плану розмінування, що є особливо актуальним через наближення зими", - додали в Офісу президента.

Також під час засідання ТКГ українська делегація порушила питання можливості формування групи експертів під егідою МАГАТЕ для моніторингу зберігання радіоактивних матеріалів на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей України.

"Незважаючи на складний процес, можна відзначити позитивні зрушення в частині розблокування консультацій у межах ТКГ, а також продовження розмінування на трьох ділянках у Донецькій і Луганській областях України", - зауважили в ОПУ.

Нагадаємо, на початку жовтня Кравчук анонсував створення ради вихідців з Донбасу для допомоги Контактній групі. У серпні Кравчук заявляв, що хоче долучити до ТКГ людину, яка живе в ОРДЛО і "добре знає Донбас". На його думку, це має бути той, хто працює у вищих навчальних закладах, школах і громадських організаціях.

Кравчук також пропонував нове формулювання замість "особливого статусу" Донбасу.

З 9 червня українську делегацію в ТКГ консультують представники ОРДЛО - журналісти Денис Казанський і Сергій Гармаш від Донецької області, голова Міжнародної громадської організації "Луганське земляцтво" Вадим Горан і лікар Костянтин Лібстер від Луганської.