Представник ОРДЛО в ТКГ Гармаш прокоментував "питання Зеленського" про вільну економічну зону на Донбасі

Гармаш вважає, що питання "дієвої реінтеграції" фактично поставлене в залежність від передвиборних маніпуляцій.

Представник ОРДЛО в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш вважає запитання президента України Володимира Зеленського щодо вільної економічної зони на Донбасі "передвиборною провокацією".

Про це він заявив у Facebook.

"Це схоже на передвиборну провокацію: спочатку зробити контраверсійну заяву, а потім дати їй цілком прийнятне пояснення. Так, ВЕЗ на вільній території Донбасу потрібна, тому що територія економічно деградує, а люди їдуть - мотивація, опублікована Офісом президента цілком зрозуміла і прийнятна. Шкода, що її опублікували через півтори години після самої заяви Зеленського. Тобто, нам дали спочатку похвилюватися, а потім, типу, заспокоїли", - написав Гармаш.

За його словами, це відчувається як маніпуляція.

"Відчув себе об'єктом маніпуляцій. Але навіть не в цьому справа. Офіс президента пише: "створення на Донбасі, на вільній частині, спеціальних економічних умов суттєво вплине на темпи та концепції дієвої реінтеграції. Звісно, якщо це підтримають українці." А якщо не підтримають? Питання "дієвої реінтеграції" фактично поставлене в залежність від передвиборних маніпуляцій політичних сил, які беруть участь у виборах. А вони вміють заплутати виборця", - зазначив Гармаш.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський озвучив друге питання загальнонаціонального опитування, яке пройде 25 жовтня. Його цікавить, чи підтримують українці вільну економічну зону на Донбасі.

Офіс президента дав роз'яснення та перерахував переваги вільної економічної зони, проте не згадав жодного ймовірного недоліку.