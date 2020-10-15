Подільсько-Воскресенський міст опустять на постійні опори вже наприкінці жовтня, - Кличко

До кінця жовтня арочну конструкцію Подільсько-Воскресенського мосту опустять у проектне положення. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онллайн прес-конференції, відповідаючи на запитання із соцмереж.

"Встановлення арочної конструкції в проектне положення – процес тривалий. Треба врахувати все. - Контролювати до сантиметрів, як поводить себе і опускається багатотонна конструкція. Для того, щоб опустити міст на постійні опори, використовують надпотужні домкрати. І цей процес завершать, за сприятливих погодних умов, наприкінці жовтня. Для підтримки конструкції змонтували 68 нових вантів, виготовлених у Німеччині", - сказав Кличко.

За його словами, на мостовому переході виконали також роботи з влаштування мережі зовнішнього освітлення та декоративної підсвітки. Триває процес встановлення металевих конструкцій для з’їздів на вулиці Верхній та Нижній вал.

На лівоповоротному з’їзді з мостового переходу на Рибальський півострів завершують влаштування дорожнього полотна.

"На лівому березі встановили фундаменти та опори шляхопроводу через залізницю. На ділянці від вулиці Центральної Садової до перетину з залізницею, тривають роботи з влаштування насипу", - повідомив Віталій Кличко.