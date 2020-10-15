У Києві ще 445 людей захворіли на коронавірус

За минулу добу в Києві виявили 445 нових випадків коронавірусу.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Києва Віталій Кличко.
"Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 28 957.Захворіли:
- 252 жінки віком від 18 до 89 років
- 159 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв
- 18 дівчаток від 4 до 17 років та 16 хлопчиків від 2 років до 17.
Захворіли також 16 медиків", - йдеться в повідомленні.
До лікарень столиці госпіталізували 56 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
За минулу добу 17 людей померли від коронавірусу. Всього COVID-19 забрав життя 535 киян. Одужали - 57 мешканців столиці. Всього коронавірус подолали 10 286 киян.
"Кількість хворих, які потребують госпіталізації, в столиці, на жаль, не зменшується. У стаціонарах столичних медзакладів сьогодні лікуються 1797 хворих на коронавірус. Із них 33 дитини. 405 пацієнтів - у важкому стані. 571 хворий отримує кисневу підтримку. 19 - під апаратами ШВЛ. Іще 143 пацієнта перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус", - додав Кличко.
Нагадаємо, за минулу добу, 14 жовтня, в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 5 062 особам. 73 людини померли, 951 пацієнт одужав.