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У Києві ще 445 людей захворіли на коронавірус

17 киян померли, 57 - одужали.

У Києві ще 445 людей захворіли на коронавірус
Фото: EPA/UPG

За минулу добу в Києві виявили 445 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Києва Віталій Кличко.

"Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 28 957.Захворіли:

  • 252 жінки віком від 18 до 89 років
  • 159 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв
  • 18 дівчаток від 4 до 17 років та 16 хлопчиків від 2 років до 17.

Захворіли також 16 медиків", - йдеться в повідомленні.

До лікарень столиці госпіталізували 56 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу 17 людей померли від коронавірусу. Всього COVID-19 забрав життя 535 киян. Одужали -  57 мешканців столиці. Всього коронавірус подолали 10 286 киян.

"Кількість хворих, які потребують госпіталізації, в столиці, на жаль, не зменшується. У стаціонарах столичних медзакладів сьогодні лікуються 1797 хворих на коронавірус. Із них 33 дитини. 405 пацієнтів - у важкому стані. 571 хворий отримує кисневу підтримку. 19 - під апаратами ШВЛ. Іще 143 пацієнта перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус", - додав Кличко.

Фото: пресслужба КМДА

Нагадаємо, за минулу добу, 14 жовтня, в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 5 062 особам. 73 людини померли, 951 пацієнт одужав.

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