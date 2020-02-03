Зеленский и Эрдоган договорились активизировать переговоры о ЗСТ

Цель Украины и Турции - достичь товарооборота в 10 млрд долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились об активизации переговоры о создании зоны свободной торговли.

Об этом рассказал президент Зеленский по итогам переговоров с Эрдоганом, который в понедельник прилетел в Киев.

По его словам, цель Украины и Турции - достичь товарооборота в 10 млрд долларов. Для сравнения: по итогам 2018 года он составил меньше 4 млрд долларов.

"Мы договорились подтолкнуть наших представителей, которые работают над текстом соглашения о свободной торговли. Соответствующий сигнал получат и делегации межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - сказал Зеленский.

Напомним, что Украина и Турция планировали закончить переговоры о создании ЗСТ еще в 2018 году.