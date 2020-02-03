​Зеленский: Иран предложил по $80 тыс. родственникам погибших украинцев с самолета МАУ, но мы не согласились
​Зеленский: Иран предложил по $80 тыс. родственникам погибших украинцев с самолета МАУ, но мы не согласились
Евгений Головаха: "Украинцы впервые осознали, что дружба с Россией – это путь к унижению"
Евгений Головаха: "Украинцы впервые осознали, что дружба с Россией – это путь к унижению"
Журналисты показали собаку, которую нардеп Брагар советовал продать для оплаты коммуналки
Журналисты показали собаку, которую нардеп Брагар советовал продать для оплаты коммуналки
В Киеве прохожий изувечил припаркованный на тротуаре автомобиль
В Киеве прохожий изувечил припаркованный на тротуаре автомобиль
Унижение Европы: путинские методы мифологического реванша
Унижение Европы: путинские методы мифологического реванша
Российския авиакомпания отказалась брать на рейсы из Китая граждан других стран
Российския авиакомпания отказалась брать на рейсы из Китая граждан других стран
Экс-майор "ДНР" Прилепин вместе с Сигалом и Чичериной создал партию "За правду" (обновлено)
Экс-майор "ДНР" Прилепин вместе с Сигалом и Чичериной создал партию "За правду" (обновлено)
В центре Киева застрелили пластического хирурга
В центре Киева застрелили пластического хирурга
Нардеп от "Слуги народа" Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку
Нардеп от "Слуги народа" Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку
ГлавнаяБлогиБлог Олексія Кучеренка

Питання тарифоутворення

У нас не існує арбітра в питаннях тарифоутворення, тому політичні авантюристи знущаються з президента.

Завдяки "ринковій" ціні на газ борг ТКЕ за газ перед Нафтогазом станом на кінець січня 2020 року становить 42,3 млрд грн. Порівняно з січнем минулого року (33,7 млрд грн) заборгованість збільшилась на 8,6 млрд грн. Крім цього борги ТКЕ у вигляді небалансів перед Укртрансгазом складають не менше 30 млрд грн (теж зросли в порівнянні з минулим роком на 10 млрд грн).

Загальна заборгованість ТКЕ перед групою Нафтогаз складає понад 70 млрд грн.

Цих коштів в тарифах на теплову енергію просто не існує. Тобто джерела для погашення заборгованості ТКЕ перед Нафтогазом відсутні.

Замість того, щоб вирішувати питання зазначеної заборгованості, уряд "радить" для ТКЕ знизити вартість теплової енергії. В свою чергу більшість ТКЕ підігрують для уряду та вимушено "добровільно" знижують вартість теплової енергії. Наслідком такого зниження буде подальше зростання заборгованості ТКЕ перед Нафтогазом.

Всі імітують бурхливу діяльність, а проблема тільки накопичується і ніхто не хоче сказати правду.

Президент дратується і хоче швидких та простих рішень щодо зменшення платіжок за ЖКП, а уряд, офіс президента, НКРЕКП та Нафтогаз "забивають пустоту" розуміння президентом нікчемними слайдами та переводять стрілки на органи місцевого самоврядування.

"Найсмішніше" в цьому, що президент "хаває" всю цю пургу та навіть випускає відеоролики "потужних" засідань, не розуміючи, що з нього просто знущаються, заганяючи проблему в глухий кут.

Все, що наразі відбувається в питаннях тарифоутворення, є непрофесійним. Політична складова домінує над елементарними економічними законами.

Вступати в дискусію з такими "професіоналами", які були присутні на нараді в президента, можна було би виключно за наявності Арбітра. У всіх інших випадках, ці "професіонали" будуть створювати медійний шум та дискредитувати опонентів.

На жаль, на даний час такого Арбітра не існує, і не тільки тому, що він не розуміє елементарних речей, а тому, що він не хоче заглиблюватись у ті процеси, які ж сам на себе і потягнув.

Олексій Кучеренко Олексій Кучеренко , перший заступник голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг у Верховній Раді
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , , ,

Другие записи блога:

Читайте также