Питання тарифоутворення

Завдяки "ринковій" ціні на газ борг ТКЕ за газ перед Нафтогазом станом на кінець січня 2020 року становить 42,3 млрд грн. Порівняно з січнем минулого року (33,7 млрд грн) заборгованість збільшилась на 8,6 млрд грн. Крім цього борги ТКЕ у вигляді небалансів перед Укртрансгазом складають не менше 30 млрд грн (теж зросли в порівнянні з минулим роком на 10 млрд грн).

У нас не існує арбітра в питаннях тарифоутворення, тому політичні авантюристи знущаються з президента.

Загальна заборгованість ТКЕ перед групою Нафтогаз складає понад 70 млрд грн.

Цих коштів в тарифах на теплову енергію просто не існує. Тобто джерела для погашення заборгованості ТКЕ перед Нафтогазом відсутні.

Замість того, щоб вирішувати питання зазначеної заборгованості, уряд "радить" для ТКЕ знизити вартість теплової енергії. В свою чергу більшість ТКЕ підігрують для уряду та вимушено "добровільно" знижують вартість теплової енергії. Наслідком такого зниження буде подальше зростання заборгованості ТКЕ перед Нафтогазом.

Всі імітують бурхливу діяльність, а проблема тільки накопичується і ніхто не хоче сказати правду.

Президент дратується і хоче швидких та простих рішень щодо зменшення платіжок за ЖКП, а уряд, офіс президента, НКРЕКП та Нафтогаз "забивають пустоту" розуміння президентом нікчемними слайдами та переводять стрілки на органи місцевого самоврядування.

"Найсмішніше" в цьому, що президент "хаває" всю цю пургу та навіть випускає відеоролики "потужних" засідань, не розуміючи, що з нього просто знущаються, заганяючи проблему в глухий кут.

Все, що наразі відбувається в питаннях тарифоутворення, є непрофесійним. Політична складова домінує над елементарними економічними законами.

Вступати в дискусію з такими "професіоналами", які були присутні на нараді в президента, можна було би виключно за наявності Арбітра. У всіх інших випадках, ці "професіонали" будуть створювати медійний шум та дискредитувати опонентів.

На жаль, на даний час такого Арбітра не існує, і не тільки тому, що він не розуміє елементарних речей, а тому, що він не хоче заглиблюватись у ті процеси, які ж сам на себе і потягнув.