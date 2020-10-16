В Офісі президента розглядають варіанти створення ВЕЗ на підконтрольних і тимчасово непідконтрольних частинах Донбасу

В ОП вважають, що реінтеграція Донбасу може потребувати близько $10 млрд.

В Офісі президента розглядають варіанти створення вільної економічної зони (ВЕЗ) на підконтрольних територіях Донбасу, а також на тих, які тимчасово не підконтрольні Україні, але повинні будуть знову реінтегруватися.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на радника президента України з економічних питань Олега Устенка.

"Ця ідея досить давно обговорюється в ОП. До речі, вона обговорювалася і для "континентальної" території Донбасу, яка контролюється Україною, і для тієї частини, яка нині не підконтрольна нам, але повинна буде знову реінтегруватися в Україну. Виходячи з цього завдання, тривало постійне напрацювання можливих рішень", - сказав Устенко.

За його словами, підконтрольна частина Донбасу також потребує додаткового розвитку, який передбачав би додаткове фінансування з бюджету. Водночас можливості держбюджету обмежені через глобальну економічну кризу і пандемію, додав радник президента. За попередніми оцінками, реінтеграція Донбасу може потребувати близько $10 млрд.

"Для нас це такий самий дефіцит, як поточного року. Подвоїти дефіцит неможливо. Треба шукати якісь шляхи. Частину держвидатків доведеться переорієнтовувати на ту територію, коли настане мир. Причому мир - це категорія не економічна. Але якщо ти маєш витрачати гроші на ту територію, де немає державних фінансів, важлива роль приватного сектора. А індустрії там зруйновані, зруйнована інфраструктура, і навіть довіра інвесторів зруйнована. Треба якось перетягнути інвесторів на ту територію, давати якісь стимули, щоб інвестування туди було більше ніж цікавим", - сказав радник президента.

Устенко зазначив, що ВЕЗ розглядалася як один із таких стимулів.

"Всі економічні питання в Україні, сьогодні, на піку політичного циклу, піднімаються на прапори різних політичних сил і використовуються, як гасла. Але потрібна консолідована думка. Якщо ми наважуємося на ВЕЗ, то всі мають розуміти, що так, там потрібен пільговий режим. Що ці території треба відновлювати, і в нас недостатньо коштів", - поянив радник президента.

Нагадаємо, рішення щодо ВЕЗ буде одним з п'яти питань всенародного опитування президента Зеленського. Також 25 жовтня виборців запитають таке:

1. Чи підтримуєте ви ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах?

2. Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?

3. Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях - для зменшення болю у важких хворих?

4. Чи підтримуєте ви право України на використання безпекових гарантій визначених Будапештським меморандумом для відновлення її державного суверенітету й територіальної цілісності?