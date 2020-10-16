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Зеленський нагородив Ердогана орденом князя Ярослава Мудрого

"За визначний особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва та підтримку незалежності та територіальної цілісності України".

Зеленський нагородив Ердогана орденом князя Ярослава Мудрого
Фото: Скріншот відео

Президент Володимир Зеленський нагородив президента Туреччини Реджепа Ердогана орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня.

Відпоовідний указ опублікований на сайті Офіса президента.

"За визначний особистий внесок у зміцнення українсько-турецького міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України постановляю: нагородити орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня Ердогана Реджепа Таїпа - Президента Турецької Республіки", - йдеться в указі.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський розпочав офіційний візит до Туреччини.

У серпні Ердоган привітав Зеленського з Днем незалежності та запросив до Туреччини.

На початку лютого Ердоган відвідав Київ для зустрічі з владою і взяв участь в Українсько-турецькому бізнес-форумі.

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