Зеленський нагородив Ердогана орденом князя Ярослава Мудрого

"За визначний особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва та підтримку незалежності та територіальної цілісності України".

Президент Володимир Зеленський нагородив президента Туреччини Реджепа Ердогана орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня.

Відпоовідний указ опублікований на сайті Офіса президента.

"За визначний особистий внесок у зміцнення українсько-турецького міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України постановляю: нагородити орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня Ердогана Реджепа Таїпа - Президента Турецької Республіки", - йдеться в указі.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський розпочав офіційний візит до Туреччини.

У серпні Ердоган привітав Зеленського з Днем незалежності та запросив до Туреччини.

На початку лютого Ердоган відвідав Київ для зустрічі з владою і взяв участь в Українсько-турецькому бізнес-форумі.