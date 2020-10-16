Зеленський нагородив Ердогана орденом князя Ярослава Мудрого

Президент Володимир Зеленський нагородив президента Туреччини Реджепа Ердогана орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня.
Відпоовідний указ опублікований на сайті Офіса президента.
"За визначний особистий внесок у зміцнення українсько-турецького міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України постановляю: нагородити орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня Ердогана Реджепа Таїпа - Президента Турецької Республіки", - йдеться в указі.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський розпочав офіційний візит до Туреччини.
У серпні Ердоган привітав Зеленського з Днем незалежності та запросив до Туреччини.
На початку лютого Ердоган відвідав Київ для зустрічі з владою і взяв участь в Українсько-турецькому бізнес-форумі.