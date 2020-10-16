Ідею Зеленського про всеукраїнське опитування ​підтримують 42% українців, 40% нічого про це не чули, - соцопитування

42% українців позитивно ставляться до ідеї президента Володимира Зеленського провести всенародне опитування в день місцевих виборів 25 жовтня, 33% - нейтрально і 22% - негативно.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що краще підтримують цю ініціативу мешканці південно-східних регіонів країни, жителі сіл та малих міст, а також виборці партії "Слуга народу". Негативно налаштовані - респонденти старшої вікової категорії та виборці партії "Європейська солідарність".

60% українців знають, що президент оголосив проведення опитування у день місцевих виборів, зокрема, 25% респондентів заявили, що добре знають про це, а 35% щось чули. У той же час 40% опитаних нічого про це не чули.

Відносно високий рівень обізнаності про президентську ініціативу показали жителі міст і старше населення.

Нагадаємо, 13 жовтня президент Зеленський оголосив про проведення всеукраїнського опитування у день виборів. Він зазначив, що це будуть "п’ять важливих запитань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками чи таксистами, про те, що раніше в нас ніколи не питали". Перше питання Зеленський озвучив 14 жовтня, згодом в Офісі президента назвали всі п’ять запитань. Також в ОП наголосили, що анонсоване опитування не матиме прямих юридичних наслідків.

Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що виділення додаткових коштів для опитування не передбачається. У партії "Слуга народу" заявили, що всеукраїнське опитування президента України Володимира Зеленського буде проводити громадська організація, а профінансують його меценати.

Раніше у Комітеті виборців України наголосили, що проведення всенародного опитування в день голосування не передбачене Виборчим кодексом.