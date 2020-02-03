Президент Турции прибыл с официальным визитом в Киев (обновлено)

Он встретится с Владимиром Зеленским и поучаствует в бизнес-форуме.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 3 февраля прибыл с официальным визитом в Украину. Об этом сообщили на странице Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

На сайте представительства Эрдогана сообщили, что между странами будут подписаны несколько соглашений.

"Мы укрепим моральную основу наших отношений, подписав новые соглашения в различных областях", – заявил Эрдоган журналистам перед вылетом.

Он подчеркнул, что Турция по-прежнему не признает Крым территорией России.

"Мы поддерживаем все усилия по поиску решения ситуации на востоке страны мирными средствами", – отметил Реджеп Эрдоган.

В Офисе президента сообщили, что Эрдоган встретится с президентом Владимиром Зеленским и посетит заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Стороны обсудят углубление стратегического партнерства и сотрудничества.

После этого президенты поучаствуют в Украинско-турецком бизнес-форуме.

Обновление. Из аэропорта президент Турции отправился на встречу с Зеленским в Мариинский дворец.

Фото: Скриншот видео

Напомним, в ноябре президенты Украины и Турции провели телефонный разговор, в котором Эрдоган заверил Зеленского в поддержке Украины.