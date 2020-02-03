Депутат из "Слуги народа" назвала социолога Головаху "дедушкой позапрошлого столетия"

Фото: krymr.com Єлизавета Богуцька

Депутат Верховной Рады Елизавета Богуцкая из "Слуги народа" назвала авторитетного социолога, доктора философских наук Евгения Головаху "дедушкой позапрошлого столетия".

Таким образом она решила прокомментировать выступление Головахи в эфире ТРК "Украина", где он доказывал необходимость традиционной переписи населения.

"Стоит сейчас [министр Кабинета Министров] Дубилет у Шустера и какой-то Евгений Иванович позапрошлого столетия. Стоит будущее и прошлое. Трэш. И дедушка пытается рассказать Дубилету, как правильно проводить достоверную перепись, если дверь агентам не открывает 25 % людей. Думаю, что он и телефоном кнопочным пользуется, а дома звонит с дискового, который воткнут в специальную розетку", - написала Богуцкая.

Напомним, что Кабинет министров собирается отказаться от традиционной переписи населения. Дмитрий Дубилет считает, что при помощи данных мобильных операторов и электронных реестров была получена "достаточно точная модель" для подсчета численности населения Украины. Она показала, что в Украине осталось всего 37,289 млн человек.

Он признает, что этот метод не дает ответа на более специализированные вопросы, такие как состав семьи, жилье, национальность и пр. Но Дубилет считает, что для ответа на них можно придумать точечные и более дешевые способы исследования.

Профессиональные социологи уверены, что электронная перепись населения, предложенная правительством, является неэффективной и неточной.

Первая и пока последняя перепись в независимой Украине была проведена в 2001 году. Тогда численность населения страны составляла 48,457 млн человек. До этого украинцев "переписывали" еще в составе СССР в 1989 году. Тогда в Украинской ССР проживало 51,7 млн. человек.

Правительство планировало Всеукраинскую перепись населения на 2011 год. Впоследствии она была перенесена сначала на 2012, потом на 2013, затем на 2014, после чего на 2016-й год. В декабре 2015 года правительство в пятый раз перенесло перепись населения - на 2020 год.