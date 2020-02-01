При этом он уточнил, что пес должен быть элитной породы.

Депутат от президентской фракции "Слуга народа" Евгений Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги. При этом он уточнил, что пес должен быть элитной породы. Об этом депутат сказал в эфире программы "Голос народа" на "112 канале".

Нардеп ответил на вопрос Любови Павловны из Кировоградской области, как прожить, если вся пенсия уходит на оплату коммуналки.

"Если собака во дворе элитной породы, она может ее продать в любой момент и спокойно заплатить", - сказал Брагар.

Напомним, ранее Евгений Брагар написал заявление в полицию на волонтера Настю Конфедерат, которая вместе со своей подругой прервала поездку в автобусе "Луцк-Киев" из-за отказа выключить там сериал на русском языке. Брагар также вступился за водителя этого автобуса и сказал, что не допустит его увольнения.