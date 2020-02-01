Украину 3 февраля посетит Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 3 февраля, посетит Украину. Об этом сообщили в Офисе главы государства.

"В рамках визита состоится встреча глав государств в формате тет-а-тет, а также восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией под сопредседательством Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана", - говорится в сообщении.

Планируется, что во время переговоров стороны обсудят пути углубления стратегического партнерства и сотрудничества во всех направлениях.

Также по итогам заседания Стратегического совета запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Кроме того, главы государств примут участие в работе украинско-турецкой бизнес-форума.

Напомним, в ноябре президенты Украины и Турции провели телефонный разговор, в котором Эрдоган заверил Зеленского в поддержке Украины.