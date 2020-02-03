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Чапутович заявил, что Польша не собирается принимать участие в "нормандских переговорах"

Он отметил, что его страна не будет улучшать отношения с РФ, пока та не станет соблюдать требования международного права.

Чапутович заявил, что Польша не собирается принимать участие в "нормандских переговорах"
Фото: ipress.ua

Польша не является поклонницей политики улучшения отношений с Россией без выполнения нею норм международного права. Об этом в интервью Польскому агентству печати заявил глава МИД Яцек Чапутович, пишет "Укринформ".

"Мы считаем, что Россия должна вернуться на путь соблюдения норм международного права. Мы критически настроены к политике, которая предусматривает возобновление сотрудничества с Россией без выполнения нею этого условия", – пояснил он.  

Глава польского МИД отметил, что Варшава не планирует принимать участие в переговорах в "нормандском формате", за которые ответственны РФ, Украина, Франция и Германия.

"Пока президент Украины говорит, что в этой формуле можно что-то получить, он будет иметь нашу поддержку. Мы хотели бы, чтобы Украина достигла своей цели: мира, суверенитета, территориальной целостности. Мы и дальше будем ее поддерживать", – заверил Чапутович.

Напомним, 27 января президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Стороны обсудили ситуацию в Украине в контексте отношений с Россией и оккупации Крыма и частей Донецкой и Луганской областей.

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