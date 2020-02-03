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"Слуга народа" одобрила кандидата в нардепы на освободившееся место главы Харьковской ОГА

Виктория Алексейчук может занять место в Раде Алексея Кучера. 

"Слуга народа" одобрила кандидата в нардепы на освободившееся место главы Харьковской ОГА
Фото: facebook.com/yevheniya.khudzik

Партия "Слуга народа" на съезде 3 февраля одобрила Викторию Алексейчук кандидатом в народные депутаты по 179 округу в Харьковской области.

Она может занять место в Раде Алексея Кучера, который победил на этом округе, но перешел на должность главы Харьковской облгосадминистрации, сообщила в Facebook заместительница главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Виктория Алексейчук – юрист, доцент кафедры криминалистики Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого, член международной организации "Конгресс криминалистов", – заявила Кравчук.

Она добавила, что Алексейчук была в составе так называемой Зе!команды с самого начала и на президентских выборах была доверенным лицом Владимира Зеленского. 

Баллотировалась на 174 округе в Харькове, но проиграла самовыдвиженцу Александру Фельдману. После победы Кучера на 179 округе стала его советницей на общественных основах. 

Напомним, довыборы в избирательном округе №179 в Харьковской области пройдут 15 марта. Округ №179 с центром в Краснограде охватывает Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский, Лозовский и Сахновщинский районы.

21 июля 2019 года 50,61% избирателей округа проголосовали за Кучера из "Слуги народа". Второе место с 17,25% занял представитель "Оппозиционного блока" Сергей Чернов, третье с 11,26% – самовыдвиженец Анатолий Гиршфельд.

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