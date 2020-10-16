Резніков: Мінські угоди підписували "під дулом біля скроні"

Україна не може виконувати пункти про проведення виборів на окупованих територіях до повернення повного контролю над своїм кордоном.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков наголосив, що підписання Мінських угод відбувалося під великим тиском, і Україна не може виконувати пункти про проведення виборів на окупованих територіях до повернення повного контролю над своїм кордоном.

Про це він заявив під час прямого включення Вашингтон-Київ, передає "Укрінформ".

Резніков наголосив, що проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях неможливе без отримання контролю над кордоном, попри те, що в пункті дев'ятому Мінських угод "написано дещо інше". Він зазначив, що українська влада "точно не піде на жодні нові спроби федералізації країни, які ставлять під ризик територіальну цілісність і суверенітет України, а також злагоду суспільства".

"Там написано, що отримання контролю над кордоном має відбутися на другий день після виборів. Але сьогодні всі експертні висновки будь-яких військових конфліктів кажуть, що в разі відсутності контролю над кордоном з боку уряду завжди буде повторення збройної ескалації на цих територіях", - зауважив Резніков.

Він нагадав, що свого часу підписання Мінських угод відбувалося під тиском.

"Я б сказав, що під дулом біля скроні, якщо враховувати ситуацію у Дебальцево, потенційну втрату життів українських воїнів. Тому зрозуміло, що політичне керівництво країни було у складній ситуації, і треба було піти на такі домовленості", - пояснив віцепрем'єр.

Він також додав, що Мінські угоди підлягають модернізації, про що українська сторона публічно говорить.

Пряма трансляція Вашингтон-Київ відбулося за ініціативи Інституту миру США, який є структурою Держдепартаменту США, за участі посольства України в США, а також Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Тема дискусії стосувалася нинішньої ситуації в процесі врегулювання на Донбасі.

Нагадаємо, Мінський протокол був підписаний 5 вересня 2014 року і передбачав припинення бойових дій на території Донбасу.

Активні бойові дії на Дебальцевському плацдармі велися з 27 січня до 18 лютого 2015 року. За весь період оборони Дебальцевського виступу загинули 136 і був поранений 331 військовослужбовець Збройних сил України. Водночас в період найзапекліших боїв з 15 січня по 18 лютого 2015 року загинули 110 військовослужбовців, 270 були поранені, 7 взяті в полон і 18 зникли без вісті.

Українським військовим у цьому районі протистояли чисельніші за особовим складом і бойовою технікою об'єднані сили бойовиків і російської армії. Регулярні підрозділи Збройних сил Російської Федерації були представлені 8 дивізіонами реактивної і ствольної артилерії, які обстрілювали позиції українських підрозділів; 8 батальйонними тактичними групами.

11-12 лютого 2015 року ТКГ підписала другу Мінську угоду (комплекс заходів на виконання Мінських угод). Документ погодили керівники Німеччини, Франції, України, Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписала Тристороння контактна група.