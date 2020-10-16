У "Слузі народу" назвали умову для розгляду питання про зменшення числа нардепів

Винесення цього питання на розгляд парламенту залежить від того, чи знайдуть на його підтримку 300 голосів.

Верховна Рада розгляне питання про зменшення конституційного складу парламенту до 300 депутатів тільки якщо на підтримку цієї ініціативи наберуться необхідні 300 голосів.

Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає УНН.

"Це залежить від того, чи буде в нас 300 голосів. Я поки що не бачу бажання серед інших парламентських фракцій, окрім нашої, зменшувати чисельність народних депутатів. І це залежить від того, коли він в порядку денному з’явиться, коли ми будемо бачити, що є підтримка цієї ініціативи. Поки що я не бачу підтримки в середині інших політичних сил", - сказав Качура.

Нагадаємо, що в лютому Верховна Рада попередньо схвалила скорочення кількості депутатів до 300. Це друге з трьох голосувань, необхідних у межах процедури внесення змін до Конституції. У статті 76 Конституції планують вказати, що конституційний склад Верховної Ради - 300 депутатів, а не 450. Також планують прописати вимогу про володіння державною мовою для народного депутата України і виключити з тексту статті принципи загального, рівного і прямого виборчого права, яке здійснюється шляхом таємного голосування, оскільки це дублює статтю 71.

Зауважимо, що на цьому голосуванні скорочення кількості нардепів підтримали тільки 197 представників "Слуги народу", з ОПЗЖ проголосували 35 депутатів, позафракційних - четверо.

Учора стало відомо, що питання про зменшення кількості парламентарів винесене на опитування. Сьогодні про це офіційно повідомив Зеленський.

У партії "Слуга народу" заявили, що всеукраїнське опитування президента України Володимира Зеленського буде проводити громадська організація, а профінансують його меценати.