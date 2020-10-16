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​Венедіктова затвердила Стратегію розвитку прокуратури на 2021-2023 роки і презентує її в Раді

Реалізувати її в Офісі генпрокурора планують за допомогою "нових прогресивних стандартів, інновацій та сучасних технологій".

​Венедіктова затвердила Стратегію розвитку прокуратури на 2021-2023 роки і презентує її в Раді
Фото: Державне бюро розслідувань

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова затвердила Cтратегію розвитку прокуратури на 2021-2023 роки.

Про це повідомляється на сайті Офіса генпрокурора.

Cьогодні документ презентували за участю заступників Венедіктової, експертів та представників міжнародних організацій.

"Наша мета – послідовно доводити до кінця розпочате. Стратегія – не декларативний документ, вона жива, базується на реальних потребах суспільства та прокурорів", - наголосила генпрокурорка.

Зазначається, що пріорітетами органів прокуратури є забезпечення високого рівня якості та ефективності виконання її конституційних функцій:

  • ефективна координація діяльності у межах протидії злочинності та функціонування системи кримінальної юстиції загалом;
  • розвиток професійних компетентностей працівників прокуратури;
  • підвищення рівня відкритості та довіри громадськості до прокуратури;
  • етика, доброчесність прокурорів та дисциплінарна відповідальність;
  • забезпечення незалежності прокурорів і прокурорське самоврядування, соціальне забезпечення прокурорів.

Серед інструментів їх реалізації в Офісі генпрокурора називають нові прогресивні стандарти, використання інновацій та сучасних технологій.

"Ми написали наш документ-дороговказ разом - збирали пропозиції прокурорів, потім працювали над пріоритетами на першій в історії української прокуратури стратегічній сесії. Ми спільно обрали для себе головні цінності – права та свободи людини, незалежність, відкритість та прозорість, професійний розвиток та довіру людей. Прокуратура має стати сучасною і ефективною, щоб гідно виконувати нашу місію - представляти інтереси українського народу", - заявила Венедіктова.

До розробки Стратегії розвитку прокуратури долучилися також фахівці з міжнародних організацій та представники громадськості.

Найближчим часом Стратегію презентують також у Верховній Раді.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Венедіктова піде з посади, якщо до кінця року "не покаже свого результату". За словами президента, саме через відсутність кроків у притягненні до відповідальності корупціонерів було звільнено Руслана Рябошапку, який був призначений генпрокурором у червні 2019 року.

15 вересня генпрокурорка Венедіктова приходила у Верховну Раду через звинувачення нардепа Олександра Юрченка в хабарництві.

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