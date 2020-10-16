Туреччина не визнавала й не визнає анексії Криму - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна не визнавала й не визнає російської анексії Кримського півострова.

Про це він заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі, повідомляє пресслужба голови держави.

"Ми сприймаємо Україну як ключову країну в плані безпеки та стабільності нашого регіону. У межах цього ми завжди підтримували й будемо підтримувати суверенітет і територіальну цілісність, включно з Кримом, України. Туреччина не визнавала й не визнає анексії Криму", – сказав Ердоган.

За його словами, Турецька Республіка разом з українським народом та державними органами України продовжуватиме підтримувати кримськотатарський народ.

Нагадаємо, під час зустрічі Володимир Зеленський також запросив Туреччину приєднатися до Кримської платформи - нового міжнародного майданчика, який консолідує міжнародні зусилля з деокупації Криму.