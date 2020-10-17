МЗС застерегло генсека Ради Європи від тактики умиротворення напередодні візиту до РФ

У Міністерстві закордонних справ України застерегли генерального секретаря Ради Європи Марію Пейчинович-Бурич від тактики умиротворення Росії напередодні її візиту до Москви 19 жовтня.

Про це йдеться у заяві речниці відомства Катерини Зеленко, передає Європейська правда.

"Спроби Ради Європи напоумити Москву, тактика "умиротворення" та "залучення", яку сповідував попередник Марії Пейчинович-Бурич, не дали результатів", - висловились у МЗС.

У відомстві підкреслили, що Росія не тільки не дослухалася і не пішла назустріч Раді Європи, а й посилила свою агресивну політику і злочинні засоби, які призводять до порушень прав людини та злочинів проти людяності не лише на території Росії, а й на територіях країн-членів Ради Європи.

"За таких обставин пані генеральний секретар Ради Європи, яка має певні повноваження, мусить вжити всіх необхідних заходів у межах своєї компетенції, які б, щонайменше, створили передумови для повернення Росії на шлях виконання своїх зобов’язань. Йдеться насамперед про ті зобов’язання, які взяла на себе Росія як умову для запрошення до членства в Раді Європи, а також зобов’язання у рамках конвенційних механізмів", - сказала Зеленко.

"Ми чекаємо на доповідь пані генсекретаря керівному органу Ради Європи - Комітету міністрів - за підсумками її візиту до Москви", - підсумувала речниця.

Нагадаємо, у січні цього року в ПАРЄ дозволили голосувати делегатам з Росії, які підтримували анексію Криму, та затвердили повноваження російської делегації.