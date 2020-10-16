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На Донбасі минулої доби бойовики шість разів порушили "режим тиші"

Бойових втрат серед українських військових унаслідок ворожих пострілів немає.

На Донбасі минулої доби бойовики шість разів порушили "режим тиші"
Фото: EPA/UPG

На Донбасі упродовж минулої доби незаконні збройні формування РФ шість разів порушили "всеосяжне перемир'я".

Про це повідомила пресслужба ООС у ранковому зведенні.

"Упродовж минулої доби, 15 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано шість порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.Так, на Приазов’ї, всупереч домовленостям, досягнутим у рамках Тристоронньої контактної групи, задокументовано проліт БПЛА противника із перетином лінії розмежування. Українськими засобами радіоелектронної боротьби ворожий безпілотник було подавлено", - йдеться в повідомленні.

Також бойовики порушили режим припинення вогню біля Причепилівки. На цій ділянці противник застосував автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю.

"Окрім того, вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї ворог двічі відкривав поблизу Авдіївки та двічі – у районі Новотошківського", - додали в ООС.

Бойових втрат серед українських військових унаслідок ворожих пострілів немає.

Від початку поточної доби, 16 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. 

Нагадаємо, окупанти тричі порушили режим тиші на Донбасі в День захисника України. На ділянках поблизу населених пунктів Водяне та Новомихайлівка противник вів вогонь зі стрілецької зброї. А поблизу Авдіївки зафіксовано поодинокі постріли з ручного протитанкового гранатомета і автоматичного станкового гранатомета.

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