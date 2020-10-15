Росія провела ракетні стрільби біля окупованого Криму

Чорноморський флот Росії провів маневри за участю фрегата "Адмірал Григорович" і розташованого в кримських горах берегового ракетного комплексу "Утьос". Через це російські військові частково закрили район Чорного моря.

Про це інформує Крим.Реалії з посиланням на пресслужбу флоту.

Згідно з повідомленням, бойовий розрахунок комплексу "Утьос" випустив по умовному противнику ракету "Прогрес".

"На дистанції понад 10 кілометрів ця ракета була успішно уражена зенітним ракетним комплексом "Штиль" фрегата "Адмірал Григорович". Для гарантування безпеки морський полігон в акваторії Чорного моря, в якому проводилися ракетні стрільби, був закритий для судноплавства", - сказано в повідомленні.

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові і в акваторії Чорного моря. У Генштабі України дії російських військових в Криму називають незаконними.

МЗС України неодноразово висловлювало протест Росії через військові навчання, які вона проводить у Криму. Реакції Москви на ці протести немає.

Нагадаємо, 6 жовтня Росія випробувала гіперзвукову крилату ракету. З акваторії Білого моря ракета влучила у ціль за 450 км у Баренцевому морі.