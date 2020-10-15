Майк Помпео заявив про рішучу підтримку білоруського народу

Державний секретар США Майк Помпео заявив про рішучу підтримку громадян Білорусі, які вийшли на протести.

Про це повідомляється на сайті Держдепу.

"Ми рішуче підтримуємо білоруський народ, який продовжує вимагати відповідальності для білоруських лідерів через придушення демократії", - зазначив дипломат.

Помпео нагадав, що США разом із Європейським Союзом та Канадою ввели санкції проти осіб, відповідальних за фальсифікацію виборів і розгін мирних акцій у Білорусі.

Держсекретар також вимагає негайного звільнення громадянина США Віталія Шклярова, який зараз перебуває в СІЗО КДБ.

Шкляров - політтехнолог, який працював, зокрема, у виборчих кампаніях кандидатів у президенти США Барака Обами і Берні Сандерса. Він є уродженцем Гомеля. Здобув вищу освіту в Європі, переїхав в США і там отримав американський паспорт. Шкляров був заарештований в Білорусі напередодні президентських виборів, зараз він знаходиться під вартою.

Нагадаємо, масові протести у Білорусі тривають з 9 серпня. Демонстранти виступають проти офіційних результатів президентських виборів, згідно з якими перемогу здобув Олександр Лукашенко.

14 серпня екскандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила про створення Координаційної ради для трансферу влади. До КР увійшли представники громадянського суспільства, відомі білоруси, зокрема нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич. Лукашенко назвав Координаційну раду опозиції "спробою захоплення влади", а вже на початку вересня у Білорусі затримали або видворили шістьох із семи її членів. На волі залишилася тільки Алексієвич і член страйкому МТЗ Сергій Дилевський.

28 вересня Алексієвич вилетіла з Білорусі до Німеччини. Її помічниця запевнила, що від'їзд не пов'язаний із кримінальною справою проти Координаційної ради. Сама Алексієвич зазначила, що поки що не розцінює свою поїздку в Європу як еміграцію, проте побоюється, що їй не дозволять повернутися в країну. 13 жовтня Дилевський поїхав з Білорусі через побоювання за свою безпеку.

У жовтні Євросоюз запровадив санкції проти 50 білоруських посадовців (серед них міністр внутрішніх справ та його заступники, а також увесь склад ЦВК) за фальсифікацію виборів та репресії проти учасників протестів. Лукашенка у цьому списку не було. У МЗС Білорусі заявили про запровадження санкцій проти ЄС у відповідь.

Пізніше голови міністерств закордонних справ країн ЄС погодили внесення Лукашенка до санкційного списку. Україна розгляне можливість санкцій проти Лукашенка після завершення процедури в Євросоюзі.