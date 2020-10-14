ЄС погодив санкції щодо шести осіб і однієї компанії через отруєння Навального, РФ обіцяє дзеркальну відповідь

Йдеться про заборону на подорожі та заморозку активів.

Фото: navalny.com

Європейський Союз погодив застосування санкцій щодо шести осіб та однієї російської компанії через отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Про це з посиланням на аномні джерела в дипломатичних колах пише агенція dpa. Аналогічну інформацію підтвердив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

За його даними, офіційно про санкції оголосять завтра.

Eu ambassadors have given green light to sanction 6 people & 1 entity responsible for the poisoning of #Navalny. Should be published in the eu official journal tomorrow. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 14, 2020

Санкції погодили на засіданні послів у Брюселі. Зазначається, що замороження активів та заборону на подорожі повинні затвердити письмовою процедурою та впровадити найближчими днями.

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров уже пообіцяв, що РФ вживатиме дзеркальних заходів у відповідь на санкції.

Нагадаємо, що 20 серпня російський опозиціонер Навальний з літака потрапив до реанімації в Омську з попереднім діагнозом "токсичне отруєння". Навальний не опритомнів і впав у кому. Два дні РФ не давала дозволу на його переведення за кордон на лікування, а 22 серпня він все ж був транспортований до Німеччини. Перед цим російські лікарі назвали "основний робочий діагноз" Навального і заявили, що отруєння не було.

Фахівці клініки Charite впевнені, що Навальний був отруєний. У Кремлі ж заявили, що німецькі лікарі "поквапилися з висновками", і відмовилися розпочати кримінальне розслідування.

Проте німецькі лікарі запросили в Болгарії дані про отруєння Омеляна Гебрева, який був отруєний агентами російського ГРУ. Вони припустили, що Навального могли отруїти тією ж речовиною, що й болгарського бізнесмена.

Результати аналізів, проведених Інститутом фармакології і токсикології Збройних сил Німеччини підтвердили, що Навального отруїли новим, більш смертоносним видом бойової нервово-паралітичної речовини "Новачок".

США попередили Росію про жорсткі санкції, якщо доведуть причетність влади до отруєння Навального. Європарламент закликав зупинити "Північний Потік-2" і ввести санкції проти РФ. "Політичні вбивства і отруєння в Росії є системними інструментами режиму, навмисно націленими на опозицію", - йдеться в резолюції ЄС.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна може приєднатися до санкцій проти Російської Федерації за отруєння опозиційного політика Олексія Навального.