Президент Китаю сказав армії "зосередитися на підготовці до війни"

Заява пролунала на фоні погіршення відносин з Тайванем.

Президент Китаю Сі Цзиньпін закликав морську піхоту зосередитися на підготовці до війни. Відповідну заяву він зробив під час відвідування військової бази на півдні Китаю.

Державна телекомпанія CCTV повідомила, що президент наказав військовим ВМФ "зосередити усі уми та енергію на підготовці до війни та підтримувати високий рівень бойової безпеки", пише Daily Mail.

З ким Сі Цзинпінь зібрався воювати – не уточнюється, проте його заклик пролунав на фоні загострення політичної напруги між Китаєм та Тайванем, який Пекін вважає своїм.

Також голова КНР закликав солдатів покращити бойові можливості, щоб стати "багатофункціональною, всепогодною та регіональною силою зі швидким реагуванням".

Нагадаємо, що наприкінці 80-х років Китай запропонував надати значну автомномію для о. Тайвань у обмін на "з'єднання" з материковим Китаєм. Тайвань відмовився, проте спростив правила відвідування КНР. У 1991 році було оголошено про завершення війни між Китаєм та Тайванем.

Самостійний уряд острова визнає лише декілька десятків країн світу. Китай вважає Тайвань провінцією, що відкололося. Тайвань наполягає, що є суверенною державою.