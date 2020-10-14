Глава британської контррозвідки МІ-5: найбільша проблема Британії сьогодні - це Росія

Кен МакКаллен також заявив, що Китай формуватиме ситуацію в світі в найближче десятиліття.

Глава британської служби контррозвідки (МІ-5) Кен МакКаллен заявив, що на сьогодні найбільше проблем Великій Британії приносить Росія.

Про це повідомляє ВВС.

"Якщо ви запитаєте мене, розвідка якій з країн завдає найбільше проблем Великобританії на жовтень 2020 року, то я відповім, що це - Росія. Але якщо ви запитаєте, яка з країн формуватиме ситуацію в світі в найближче десятиліття і представлятиме найбільші можливості і найбільші проблеми для Британії, то це - Китай. Образно висловлюючись, якщо російські спецслужби - це періоди поганої погоди, то Китай - це ціла зміна клімату", - сказав МакКаллен.

Глава британської контррозвідки зазначив, що на сьогодні підвищилася загроза життю та здоров'ю звичайних людей.

"У 2020 році мова йде вже не про шпигунів і викрадення державних секретів, хоча все це теж важливо... Ми бачимо загрозу людям аж до спроби вбивства, як продемонстрував випадок з отруєнням Навального. Ми бачимо загрозу демократії, нашій інфраструктурі, економіці, науковим дослідженням, загрозу в найширших сферах", - зауважив МакКаллен.

Головним завданням на внутрішньому фронті глава контррозвідки назвав боротьбу з тероризмом та ісламським екстремізмом усередині країни, але при цьому зазначив і зростання загрози з боку крайніх правих організацій.

Нагадаємо, 3 жовтня Мінфін Британії ввів санкції проти осіб та компаній, причетних до будівництва мосту між Кримом і РФ.