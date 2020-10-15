Євросоюз наклав санкції на "кухаря Путіна" Пригожина

Вони стосуються зв'язку Пригожина з ПВК "Вагнер", яка постачала озброєння до Лівії.

Європейський Союз наклав санкції на "кухаря Путіна", бізнесмена Євгена Пригожина. Вони накладені у зв'язку з постачанням озброєння до Лівії.

Рішення про внесення до санкційного списку опубліковано Офіційним журналом ЄС.

"Рада залишається глибоко стурбованою ситуацією в Лівії, зокрема, актами, що загрожують миру, безпеці чи стабільності Лівії, включно з порушенням ембарго ООН на озброєння.У цьому контексті, одну особу, яка бере участь у таких діях, слід додати до списку фізичних та юридичних осіб, суб’єктів чи органів, на яких застосовуються обмежувальні заходи", - йдеться у рішенні.

Зазначається, що Євген Пригожин тісно пов'язаний з ПВК "Вагнер". Він займається і надає підтримку діяльності групи "Вагнер" у Лівії, що загрожує миру, стабільності та безпеці цієї країни.

"Зокрема, група "Вагнер" брала участь у багаторазових орушеннях ембарго на озброєння в Лівії, включно з поставкою зброї. Група "Вагнер" брала участь у численних військових операціях проти уряду, затвердженого ООН, і сприяла ушкодженню стабільності Лівії та підриванню мирного процесу", - підсумували в Євросоюзі.

Нагадаємо, що Євген Пригожин отримав прізвисько "кухар Путіна" через діяльність своєї компанії - вона займалася організацією харчування "перших осіб" Російської Федерації.

У листопаді 2018 російська служба Бі-бі-сі знайшла зв'язок між приватною військовою компанією Вагнера і російським бізнесменом Євгеном Пригожиним.

У липні цього року Сполучені Штати запровадили санкції щодо фізичних і юридичних осіб, які дозволяли Євгену Пригожину, котрий входить в оточення президента Росії Володимира Путіна, уникати американських санкцій.

У вересні Міністерство фінансів США додало до "чорного списку" вісім громадян Росії та сім компаній через зв’язки з керівником російської "фабрики тролів" Євгена Пригожина.