​Президент Киргизстану подав у відставку

Жеенбеков заявив, що не тримається за владу і не хоче залишитися в історії як президент, який стріляв у власних громадян.

Президент Киргизстну Сооронбай Жеенбеков пішов у відставку.

Про це він повідомив у зверненні до народу, яке опубліковане на сайті президента.

Жеенбеков назвав ситуацію в країні напруженою.

"Дорогі співвітчизники! Суспільно-політична ситуація в столиці нашої країни Бішкеку залишається напруженою. Вчора Жогорку Кенеш затвердив склад уряду, я підписав укази президента про відповідні призначення. Але це не зняло напруженості. Нажаль, агресія не вщухає, і вимога моєї негайної відставки триває. Ситуація близька до двостороннього конфлікту. З одного боку - протестувальники, з іншого - правоохоронні органи. Військовослужбовці та правоохоронці зобов'язані застосовувати зброю для захисту державної резиденції. В цьому випадку проллється кров, це неминуче. Я закликаю обидві сторони не піддаватися провокаціям", - сказав він.

Жеенбеков наголосив, що не тримається за владу і не хоче залишитися в історії Киргизстану як президент, який стріляв у власних громадян.

"Для мене мир у Киргизстані, цілісність країни, єдність нашого народу і спокій в суспільстві - понад усе. Немає нічого дорожчого для мене, ніж життя кожного мого співвітчизника. Я не тримаюся за владу. Не хочу залишитися в історії Киргизстану як президент, що пролив кров і той, хто стріляв у власних громадян. Тому я прийняв рішення піти у відставку.

Закликаю Жапарова і інших політиків відвести своїх прихильників зі столиці країни і повернути мирне життя бішкекчанам. Ніяка влада не варта цілісності нашої країни і згоди в суспільстві", - сказав Жеенбеков.

Нагадаємо, у Бішкеку з 5 жовтня проходять акції протесту, які почалися з виступів політичних партій, незадоволених підсумками парламентських виборів. Центральна виборча комісія визнала недійсними результати виборів, за результатами яких до парламенту проходили чотири з 16 партій, серед них три провладні - "Бірімдік", "Мекен Киргизстан" і "Киргизстан" і опозиційна - "Бутун Киргизстан".

У республіці створили кілька координаційних рад політичних партій з різними вимогами, зокрема - люстрації всіх політиків, відставки глави держави і розпуску парламенту попереднього скликання.

6 жовтня киргизькі ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Кубатбек Боронов подав у відставку. В цей же день кандидатуру киргизького політика Садира Жапарова на цей пост підтримав парламент країни. Жапаров був звільнений в ніч на 6 жовтня з колонії, де відбував покарання за захоплення заручника.

8 жовтня Радбез Киргизстану заявив про зникнення президента і прем'єра країни і вирішив закрити кордон. Водночас у пресслужбі Жеенбекова агентству заявили, що президент перебуває в Бішкеку й "особисто проводить переговори з політичними силами". Ввечері прессекретарка президента заявила, що він не збирається у добровільну відставку.

9 жовтня Жеенбеков підписав указ про відставку прем'єр-міністра Кубатбека Боронова і всього уряду. У зв’язку з масовими протестами, у Бішкеку ввели режим надзвичайного стану.

10 жовтня затримали колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва, його звинувачують в організації масових заворушень.