У разі обрання президентом США Байден обіцяє надати Україні летальну зброю

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден обіцяє домагатися припинення війни на Донбасі та допомогти боротись з корупцією в Україні, якщо виграє президентські вибори.

Про це йдеться у заяві кампанії Байдена/Гарріс "Бачення Джо Байдена щодо відносин Америки з Україною", пише "Європейська правда".

"Байден домагатиметься завершення конфлікту в Україні і працюватиме з європейськими союзниками, щоб підтримати Україну, яка прагне суверенного, демократичного і процвітаючого майбутнього, на яке вона заслуговує", - йдеться у заяві.

Байден обіцяє надати військову допомогу Україні для захисту від російської агресії, у тому числі летальну зброю.

Він також планує заохочувати український уряд, бізнес та суспільство до боротьби з корупцією і консолідації суспільства, щоб українські громадяни могли користується верховенством права та економічними можливостями.

"Джо Байден розуміє те, чого не розуміє Дональд Трамп: Україна бореться за захист своєї незалежності і суверенітету. Успіх України сприятиме кращій безпеці і стабільності Європи, що є в інтересах Америки", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, президентські вибори в США відбудуться 3 листопада. Згідно з даними опитування, Байден випереджає чинного президента Дональда Трампа на 17%.

Зазначимо, що на початку російської агресії проти України у 2014 році США не наважилися надати нашій країні летальну зброю. У Білому Домі справді була тривала суперечка з цього питання, однак зупинилися на думці, що постачання зброї Україні "підхльоснуть" Росію до ескалації конфлікту.

У грудні 2017 року видання The Washington Post повідомило, що адміністрація Трампа схвалила продаж Україні летальної зброї на $41,5 млн. Зазначалося, що Україні нададуть самозарядні великокаліберні снайперські гвинтівки M107A1, боєприпаси, а також супутні деталі і аксесуари. Пізніше американські ЗМІ повідомили, що загальна вартість оборонного пакету складе $ 47 млн. Він включатиме 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок Javelin. Також американське видання BuzzFeed з посиланням на джерела в американському уряді написало, що Трамп не хоче давати Україні зброю безкоштовно.

У грудні 2020 року Україна уклала контракт з США на поставку ПТРК Javelin. Перша партія "Джавелінів" на $47 млн надійшла в Україну навесні 2018 року. Тодішній посол Марі Йованович говорила, що за цю зброю Україна не платила.

Незабаром після цього спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявив, що програма військової допомоги Україні передбачає як безкоштовне озброєння, так і його продаж. Влітку 2019 року Посольство США повідомило, що Україна вперше попросила США продати озброєння.