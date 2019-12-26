Украина заключила контракт с США на поставку ПТРК Javelin

Министерство обороны Украины заключило контракт на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Замминистра обороны Анатолий Петренко сообщил, что заключить новый договор удалось благодаря экономии ресурсов в IV квартале года.

"Мы также заказываем аналогичные ракетные комплексы нашего национального производителя. У нас есть несколько станций артиллерийской разведки, около 100 бронированных авто разного типа и бронемашин, несколько самолетов", – пояснил Петренко.

По его словам, в текущем году Украина заключила два контракта с правительством США по программе западных военных продаж, еще один договор – с Агентством НАТО по поддержке и поставке.

На странице Посольства Украины в США в Facebook заявили, что контракт о покупке партии ПТРК Javelin стал первым масштабным договором прямых международных оборонных закупок между двумя государствами.

"Для Украины это огромный шаг вперед, перед которым был отход от старой системы, которая запрещала Минобороны Украины напрямую покупать вооружение и технику у иностранных государств. Теперь эти изменения расширят наши возможности для укрепления военно-технического и оборонного потенциала государства", – отметили в посольстве.

Напомним, 1 октября Конгресс США дал предварительное согласие на продажу Украине дополнительной партии противотанковых ракетных комплексов оружия Javelin на сумму в $39 млн.

Первая партия "джавелинов" на 47 млн долларов поступила в Украину весной 2018 года.