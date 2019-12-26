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Металлочерепица от компании "Будсервис" – материал универсального применения Новости компаний

Строители часто сравнивают металлочерепицу с лучшим материалом для строительства и реализации любых задач. Это многофункциональный, универсальный и стойкий по многим параметрам компонент. Этот вид кровли никогда не будет провальным, но важно правильно выбрать материал, подготовить проект и всё тщательно рассчитать с учетом требований заказчиков.

Производством материала занимается компания "Будсервис", предлагая широкий ассортимент предложений в любом исполнении. Качество подтверждено многочисленными отзывами от покупателей, а система производства исключает любой брак или проблем по материалу. С предложениями можно ознакомиться тут https://www.budservic.com.ua/metallocherepitsa/, где представлен ассортимент и актуальные цены.

Преимущества металлочерепицы

Покупатели выбирают именно этот материал и на это есть несколько причин.

  1. Срок службы. Антикоррозийное покрытие, оцинковка и слой полимеров обеспечивает большой срок службы металлочерепицы.
  2. Небольшая масса. Всего лишь 4-5 кг будет весить один квадратный метр. Это означает, что материал не будет создавать нагрузку на общую конструкцию кровли и обеспечит нормальные условия для эксплуатации.
  3. Ребра жесткости. Профилированный лист обязательно дополняется ребрами жесткости, что делает его устойчивым к нагрузкам.
  4. Выбор цвета. Производитель "Будсервис" предлагает большой ассортимент оттенков для выбора. Всегда можно выбрать тот цвет, который подходит под отделку стен.
  5. Экологичность. Это экологически чистый материал, ведь в его производстве используются вещества, которые не вредят человеку.
  6. Простота монтажа. Даже без навыков и знаний все желающие могут перекрыть дом и выполнить работу без ограничений.

Качество также подтверждено многочисленными отзывами от покупателей, которые успели воспользоваться данным материалом.

Заказ металлочерепицы

"Будсервис" предлагает материал в любом количестве и вариациях. Предварительно нужно провести замеры и правильно всё подсчитать. Это позволит сэкономить на материале, а также правильно выбрать его количество в зависимости от объема кровли. Замер специалистами компании осуществляется бесплатно.

Продукция доставляется в регионы Украины, оплата доступна разными способами. Менеджеры предварительно готовы предоставить консультации и дать советы клиентам по выбору и оформлению покупки.

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