ФГИ готовит "road show" для привлечения инвесторов, - Сенниченко

Глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко рассказал, каким образом Фонд намерен привлекать инвесторов для приватизации, по его словам, для этого готовят "road show".

Об этом он заявил в интервью LB.ua.

"Нам нужен парад для разного типа объектов. Но для начала создадим меню, поймем: вот это - «покосившиеся сараи». И они точно не интересны ни кому. Поэтому road show будут тогда, когда мы станем готовы предложить качественный продукт. Другими словами, такой инвестиционный продукт, который реально захотят купить. А ездить и рассказывать, что у нас тут будет приватизация, мы такие вечно перспективные, вечно многообещающая страна, - это вхолостую", - заявил Сенниченко.

Глава ФГИ уверен, что украинская сторона должна подготовить большой портфель приватизации, в котором уже сейчас есть 21 предприятие.

"Включая такие, которые у всех на слуху: ОПЗ, Центрэнерго, Краснолиманская, Электроважмаш и другие. Дальше пошел блок облэнерго, где, да, есть свои вопросы. Уверен, первое из предприятий, которое мы красиво продадим - это гостиница «Днепр». Формально это малая приватизация, но мы ее сделаем, как большую. Дальше есть список из 30-ти предприятий", - анонсировал Сенниченко.

Напомним, в 2020 году ФГИ планирует "пустить с молотка" 3-5 больших объектов и 300+ малых и средних. Подробнее читайте в интервью Сенниченко LB.ua: "Они хакнули страну".