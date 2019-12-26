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"Укртелеком" с нового года повысит тарифы на 20-24%

Также подорожает оплата за услуги доступа к Интернету. 

"Укртелеком" с нового года повысит тарифы на 20-24%
Фото: IPRESS.UA

С 1 января 2020 года "Укртелеком" повысит ежемесячную оплату на услуги фиксированной телефонии на 18-24 гривны, то есть 20-24%. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные директора корпоративных коммуникаций компании Михаила Шуранова. 

По словам Шуранова, тарифы установят "на уровне мобильных операторов".

Также подорожает оплата за услуги доступа к Интернету, международной телефонной связи, дополнительных и спутниковых услуг.

"Для населения максимальная абонплата за проводной телефон без почасовой оплаты местных звонков, подключений по отдельной линии, с 2020 года увеличится с нынешних 55,92 до 61,51", - говорится в заявлении.

Максимальная абонплата за аналогичную услугу для предприятий и ФЛП составит 67,10 вместо 61 грн.

Напомним, компания "Укртелеком" решила с 1 февраля 2020 года прекратить оказание услуг фиксированной телефонной связи при помощи таксофонов.

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